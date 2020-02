Le village de Poncé-sur-le-Loir a (enfin) trouvé son bistrotier!

Le café de Poncé-sur-le-Loir était fermé depuis plus d'un an. Cette petite commune du sud Sarthe avait lancé un appel sur les réseaux sociaux. Les repreneurs, deux jeunes Sarthois, ont signé le bail le 7 janvier.

Poncé-sur-le-Loir, France

Lui sera aux fourneaux, elle s'occupera du service et du bar. Mickaël Rouillard et sa compagne, Sydonie Gaulard ont 26 et 24 ans. Ces deux Sarthois viennent de signer le bail du café "Le Saint-Julien" à Poncé-sur-le-Loir, une petite commune du sud Sarthe de 400 habitants. La mairie et les riverains cherchaient désespérément un repreneur depuis la fermeture de l'établissement il y a plus d'un an et avaient lancé un appel sur les réseaux sociaux.

Un restaurant mais pas que...

Le couple, choisi parmi une vingtaine de candidatures, a une solide expérience dans la restauration. Ils ont a déjà tenu un restaurant à Connérré (Sarthe) pendant deux ans. Ils proposeront une cuisine traditionnelle à prix abordable. Leur formule du midi comprendra plat du jour et buffet d'entrées et desserts pour 12,50 euros. Le soir, il y aura des plats à l'ardoise "que du frais et du fait maison", met en avant le cuisinier. "On fera aussi traiteur", s'enthousiasme le jeune homme.

Mais il n'y aura pas qu'à manger au "Saint-Julien". Les repreneurs comptent bien dynamiser le village avec leur nouvel établissement. Ils proposeront différents services, une petite épicerie, "avec les produits de bases, comme de l'huile, du liquide vaisselle", détaille Mickaël Rouillard.

L'établissement proposera également un service postal. Les riverains auront la possibilité d'envoyer une lettre, un colis, d'acheter des timbres mais aussi des journaux.

Quelques travaux avant l'ouverture en mars

Ce restaurant c'est aussi un projet de vie. Le couple attend son deuxième enfant. La petite famille s'installera juste au dessus du bistrot.

Mais les habitants de Poncé vont devoir patienter encore un peu avant de retrouver leur café du village. La réouverture est prévue courant mars, le temps pour les repreneurs de faire quelques travaux.