Le village des marques de Miramas ouvre ce jeudi

C'est le grand jour à Miramas : les 120 boutiques du village des marques MacArthurGlen ouvrent ce jeudi. Ce centre commercial de déstockage haut-de-gamme devrait attirer des millions de touristes chaque année, et redynamiser la commune.

"Toute la métropole Aix-Marseille-Provence sera là !" claironne le maire de Miramas, Frédéric Vigouroux, fier d'inaugurer ce jeudi le village des marques MacArthurGlen à l'entrée de sa ville. C'est un village provençal reconstruit autour d'un ancien mas. Cent-vingt marques haut-de-gamme y vendent leurs anciennes collections à prix réduit, en outlet.

Pour la ville, ce sera un accélérateur de particules de développement." - Frédéric Vigouroux, le maire de Miramas

Le Village des marques est très bien indiqué. Le contournement de Miramas a d'ailleurs été terminé pour son ouverture. © Radio France - Lauriane Delanoë

De l'emploi et du pouvoir d'achat

Ce centre commercial d'extérieur permet la création de 600 emplois, dans cette ville parmi les plus pauvres des Bouches-du-Rhône. "Beaucoup de jeunes me disent qu'ils y ont trouvé du travail", se réjouit Soraya, buraliste près de la gare de Miramas.

"La plupart de ces emplois sont pour des Miramaséens", assure le maire. Il précise que cela fera baisser le chômage et augmenter le pouvoir d'achat de ses administrés. Et c'est sans compter les emplois indirects. Bientôt, des hôtels seront construits à Miramas et dans les villes alentours, pour accueillir les clients.

Une nouvelle étape des visites en Provence

Car ce village des marques devrait accueillir entre deux et cinq millions de touristes chaque année, selon les estimations du propriétaire anglais. Des tours opérateurs en ont fait l'une des étapes de leurs visites organisées en Provence.

Je vendrai d'autres marques. Il suffit de s'adapter !" - Johnny Poli, commerçant à Miramas

Les commerçants du centre-ville espèrent maintenant en profiter aussi. "Les touristes, ce sera un plus", avance Johnny Poli. Ce vendeur de chaussures depuis 1980 a choisi de ne plus vendre certaines marques, car elles seront dans les magasins du village. "Mais je n'ai pas peur, confie le commerçant. Mes clientes sont fidèles et plutôt modestes. Là-bas, les chaussures restent chères."