Le village flottant de Pressac continue de grandir

Avec 22 cabanes flottantes, 5 lodges éco-Safari et 8 tentes Safari le site a su faire le dos rond pendant la pandémie avant de relancer véritablement sa saison. Laurent Debiais, le patron du village flottant reconnait avec satisfaction que tous les voyants sont au vert depuis quelques jours " On a ouvert le village mi-février comme habituellement avec la pandémie on a refermé le week-end de Pâques. On a rouvert le 3 mai et depuis c'est bien reparti, et les perspectives pour l'été sont bonnes. On a pas mal de réservations, des familles beaucoup, et la nouveauté c'est que la clientèle veut rester un peu plus longtemps, on passe d'une nuit à deux, d'un week-end à trois ou quatre jours. "

La tente Safari rencontre un franc succès - Village Flottant

L'équipe du village flottant est quasi au complet pour la saison avec une trentaine de salariés.