Le village gastronomique de la foire de Tours attire la foule

Pas facile de se démarquer des autres quand son restaurant est au milieu d'une centaine d'autres stands de restauration ou de boissons. Cette variété, c'est pourtant ce qui attire la majeure partie des visiteurs. "On découvre plein de produits par-ci, par-là" explique une femme d'une cinquantaine d'années qui vient chaque année. "J'ai passé une belle journée entre plusieurs dégustations. C'est très plaisant" confie un sexagénaire, tandis qu'un jeune couple raconte en riant : "C*'est vivant. Avant, quand on était jeune, on venait tard. Mais maintenant on vient en journée*".

L'ambiance est aussi très appréciée des restaurateurs comme Benoît Sanchez qui propose ses célèbres burgers pour la deuxième année : "C'est complètement différent des restaurants. Là, vraiment, on vit, on est à l'extérieur, on mange avec les mains, on voit des potes, les gens rigolent, on sympathise avec eux. C'est vraiment génial. J'ai des clients du troisième âge, des ados, des gens de la quarantaine, on retrouve vraiment toute sorte de clientèle. J'adore cette ambiance-là".

Certains exposants avouent avoir rentabilisé en deux jours le prix de leur stand qu'ils louent parfois jusqu'à plus de 8 000 € hors taxes pour 10 jours. Etre présent dans le village gastronomique est très rentable. C'est d'ailleurs pour ça que la plupart des exposants reviennent d'une année sur l'autre et qu'il y a une liste d'attente. Florent, par exemple, a dû patienter pendant cinq ans pour proposer ici les boissons qu'il vend dans une cave-bar à bière à Chambray-lès-Tours. Dorénavant, il reviendra tous les ans : "Une grosse journée, on écoule une vingtaine de fûts, soit 600 litres, c'est-à-dire près de 1200 à 1300 pintes. C'est ce qu'on a vendu samedi dernier, par exemple. On est trois dans le stand donc on court beaucoup".

La plupart des exposants sont des locaux, mais Christophe Freidenreich, par exemple, traverse la France chaque année depuis 2011 pour proposer ses vins d'Alsace "Il faut quand même dire que la foire de Tours, c'est quelque chose de spécial. Ce village gastronomique, c'est le seul endroit en France où on peut retrouver ça. Et puis il y a le côté festif que les gens apprécient de plus en plus".

L'esprit de fête, on le trouve par exemple à la Bodega des Amis du Rugby. Un stand tenu à tour de rôle, bénévolement, par des membres de l'U.S. Joué Rugby comme Marco. En dix jours, le club récupère plusieurs milliers d'euros très utiles : "il y a des chants, il y a des jeux, il y a un peu à boire et ce n'est pas forcément de l'alcool. Grace à cette présence, on peut financer l'ensemble des bus pour l'école de rugby et pour l'année. Ca fait une petite fortune parce que le budget, c'est à peu près 20 ou 25 000 € par an".

Comme dans tous les endroits où il y a des milliers de personnes et de l'alcool, il y a parfois des incidents au village gastronomique, mais ils sont rares, selon le directeur général de Tours-Événements. Géraud Lanièce rappelle que 30 vigiles travaillent en coopération avec la police municipale et la police nationale. "Il y a des agents qui sont placés en poste fixe et on a aussi des brigades volantes, sans parler de la vidéo-surveillance. Donc il n'y a pas zéro incident mais on maîtrise quand même très très bien la situation".

Comme l'ensemble de la foire, le village gastronomique devrait battre un nouveau record de fréquentation en 2023, malgré la météo mitigée.