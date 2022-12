Le vol Dublin-Nantes de retour à la case départ : "On est dégoûté" lâchent des passagers

Un aller-retour forcé qui leur a fait passer une très longue soirée. Ce jeudi 22 décembre 2022 au soir, un avion de la compagnie Ryanair en provenance de Dublin en Irlande n'a pas pu atterrir à Nantes. À cause du mauvais temps, le Boeing 737 a été dérouté vers Tours, où il n'a pas pu atterrir pour les mêmes raisons.

ⓘ Publicité

L'avion s'élance ensuite vers Marseille, où il atterrit à 23h10 pour faire le plein. Les passagers attendent dans l'avion une heure, puis le Boeing redécolle une nouvelle fois à destination de Nantes. Une fois encore, les conditions météorologiques empêchent l'avion de se poser, et l'obligent à repartir à son point de départ, Dublin, où le Boeing s'est finalement posé à trois heures du matin.

Sept heures dans l'avion au lieu d'une heure trente

Un retour à la case départ qui a obligé les 189 passagers du Boeing 737 de Ryanair à passer sept heures dans l'avion, pour un vol d'1h30. De quoi agacer de nombreux passagers qui rentraient en France pour les fêtes de Noël.

Frédéric, 54 ans, est originaire de Rennes. Restaurateur expatrié à Dublin depuis 10 ans, il comptait rentrer en France pour les fêtes via le vol Dublin-Nantes avec sa femme et ses deux enfants. Mais à cause de cet incident, il a dû passer la nuit à l'hôtel avec sa famille à Dublin. "On est dégouté et très mécontent, confie-t-il. On trouvait déjà que c'était n'importe quoi de nous faire arriver jusqu'à Marseille, alors on est doublement mécontent d'avoir dû repartir à Dublin."

Une dizaine d'avions pourtant arrivés à Nantes

Mais ce qui énerve le plus Frédéric, c'est que plusieurs autres avions d'autres compagnies ont pu, eux, atterrir ce jeudi soir. "On a vu que pendant le même créneau horaire, une dizaine d'avions ont pu atterrir à Nantes, sauf le notre qui a été dérouté, constate-t-il. C'est absolument incompréhensible." Les vols en provenance de Séville, Agadir et Marrakech des compagnies Transavia et Easy Jet ont effectivement pu atterrir à l'aéroport de Nantes ce jeudi soir.

Plusieurs autres avions d'autres compagnies ont pu atterrir ce jeudi soir à l'aéroport de Nantes - Frédérick G., passager du vol Dublin-Nantes

L'aéroport Nantes-Atlantique affirme de son côté que "les conditions météorologiques n'étaient pas optimales pour permettre l'atterrissage du vol Ryanair." Ryanair ayant reprogrammé son vol à ce vendredi 13 heures, les passagers concernés "devraient arriver à l'heure avant Noël" poursuit l'aéroport Nantes-Atlantique.