Le volailler amiénois Héripré se lance le "drive"... à la campagne !

Flers-sur-Noye, France

Le volailler-charcutier Daniel Héripré a ouvert à l'automne dernier sa troisième boutique en pleine campagne, à Flers-sur-Noye (Somme), entre Amiens et Breteuil, bien loin donc de ses deux boutiques historiques du centre-ville d'Amiens.

"Nous nous adressons aux clients qui ont du mal à venir en centre-ville" plaide le charcutier qui a repris et réhabilité une ancienne station-service désaffectée située à l'entrée du bourg.

La nouvelle boutique de Daniel Héripré à l'entrée de Flers-sur-Noye (Somme) © Radio France - Bénédicte Robin

Des casiers pour récupérer des commandes ou acheter directement des plats préparés

Mais la grande innovation de cette nouvelle boutique ce sont les casiers qu'il a installé juste à côté du magasin. Sur la quarantaine de casiers, certains proposent des produits secs comme des œufs, des pommes de terre ou des gâteaux battus.

Les autres casiers - une bonne moitié - sont réfrigérés et renferment des produits frais. "On y met des yaourts de fermes des environs, du beurre, de la crème mais aussi des plats "maison" : quiches et ficelles picardes notamment".

Une quarantaine de casiers réfrigérés ou non permettent de récupérer des produits 24h/24 © Radio France - Bénédicte Robin

Mais les clients peuvent aussi passer commande à la boutique et par exemple demander qu'on leur mette un poulet, un rôti, du pâté, "tout ce qui se trouve en magasin", dans un casier pour venir le récupérer plus tard.

Paiement à la borne 24 h/24

A la commande, le client récupère un code qui lui permettra d'ouvrir le casier où ont été déposés ses produits. C'est une borne connectée qui gère tout cela et permet également de payer directement sur place, 24 h/24, 7 j/ 7.

Le paiement se fait directement sur place à la borne © Radio France - Bénédicte Robin

Daniel Héripré compte en moyenne 20 à 30 clients chaque jour avec des pics le dimanche soir. Pour lui, c'est un succès et pour l'honorer il prévoit d'ajouter 30 casiers supplémentaires d'ici la fin de l'année.