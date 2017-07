Le Voyage à Nantes veut faire rêver le monde entier

Le Voyage à Nantes veut attirer des touristes du monde entier chez nous : des Européens mais aussi des Américains et des Chinois. Pour ça, il vient de signer un partenariat avec Air France, pour leur permettre de venir facilement en Loire-Atlantique.

Nantes veut aussi ses touristes chinois

"Chaque ville veut ses chinois l'été ! ". La plaisanterie de Jean Blaise , le directeur général du voyage à Nantes pose d’emblée les ambitions des prochaines années : attirer des visiteurs du monde entier. L'an dernier, les étrangers ont représenté 17% des clients d'hôtels sur la métropole, une part qui augmente depuis 6 ans, mais le VAN veut aller encore plus loin.

Dans le top 5 des étrangers qui visitent le plus la ville : les Espagnols et les Britanniques arrivent en tête, suivis des Allemands, des Américains et de la Belgique. L'idée est donc de consolider la fréquentation européenne en développant notamment les lignes aérienne directes, accessibles en moins de 2 heures depuis l'aéroport de Nantes, d'où le nouveau partenariat avec Air France et la ligne Nantes-Hambourg qui ouvrira l'an prochain.

La grande roue du Van, place du Bouffay © Radio France - Marion Fersing

Des offres groupées Nantes-Mont Saint-Michel

Mais le Voyage à Nantes veut aussi viser plus loin, vers l'Asie et les Etats-Unis. Pour ça, l'équipe du VAN parcourt les salons de tourisme, les sites en ligne et elle invite les journalistes et les bloggeurs influents à découvrir Nantes métropole.

L'idée, c'est aussi de séduire en proposant des excursions groupées : Mont Saint-Michel + Nantes par exemple. De quoi séduire les city breakers, ces touristes qui font le tour des grandes villes pour y passer quelques jours, et les férus de culture.

Et plus il y a aura de visiteurs, mieux ce sera. En 2015 les retombées économiques du Voyage à Nantes ont été estimées à 55 millions d'euros.