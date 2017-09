Le week-end, c'est production à l'usine PSA de Sochaux

Avec le VSD, la ligne des SUV de l'usine de Sochaux retrouve une production maximale, 7 jours sur 7, qui permettra de répondre au succès historique de la nouvelle 3008 et bientôt du GrandLand X d'Opel. La nouvelle équipe de week-end a pris ses quartiers ce vendredi.

Le moment était historique cet vendredi après-midi à l’usine PSA de Sochaux. A 13h12, l’équipe de week-end entrait en piste sur le système 2. Une première depuis plus de quinze ans et la précédente équipe de week-end montée à la fin des années 1990 pour la 307. Quelques 800 opérateurs se sont alignés pour ce tout premier weekend-end de production. A terme, ils seront près de 1200.

La montée en cadence se fera très progressivement au cours de ces quatre weekend de septembre. D’abord, au quart de la vitesse de production pour ce tout premier weekend, puis à la moitié, le weekend prochain. Et ainsi de suite. Afin de permettre aux équipes de prendre toutes leurs marques.

Une partition du VSD en trois actes.

Ce lancement marque le succès d'un recrutement à hauts risques, puisqu'il a fallu trouver en moins de quatre mois, quelques 1500 intérimaires. 1200 pour le VSD et le reste pour les besoins des autres tournées. Mais cette équipe de weekend n'est pas constituée que de nouveaux venus. Bien au contraire. "On a écrit une partition en trois actes", explique Yvan Lambert, le directeur de l'usine de Sochaux. "Une première partie constituée de personnels PSA. Une deuxième partie avec d'anciens intérimaires qui ont déjà travaillés sur nos lignes et étaient bien formés. Et le troisième tiers, ce ne sont que des nouveaux. Tout cela pour avoir le moins de perturbations possibles". L’équipe de weekend est prévue pour durer au moins 18 mois. On espère davantage.

Le défi d'une nouvelle équipe de production

Sur la ligne de production, les opérateurs ont plutôt le sourire. "C'est sympa de participer au lancement d'une nouvelle équipe. 'ai postulé pour des questions d'organisation familiale. Ce planning me permet d'être disponible en semaine", explique Cindy. "C'est un travail comme un autre. Le weekend, ça change" ajoute Souad. Coté encadrement, Arnaud Parietti, responsable d'unité au montage, souhaite relever le défi de cette nouvelle équipe,. "C'est enthousiasmant de répondre au succès d'un modèle comme la 3008".

Arnaud Parietti, responsable d'unité sur le système 2 de Sochaux © Radio France - Christophe Beck

A terme, ce sont 2200 véhicules qui sortiront de ce système 2 lors de chaque weekend (en trois séances). Et sur l’ensemble de la semaine, ce sont 7700 véhicules produits. 3008 et Grandland X d’Opel. A ce rythme là, sur les deux systèmes, l'usine de Sochaux pourrait frôler les 450 000 véhicules produits à la fin de cette année 2017 et dépasser les 500 000 l’année prochaine. Ce qui n’a jamais été réalisé à Sochaux.

Premiers mots en bord de ligne pour ce premier jour de VSD à Sochaux. Copier