Le week-end de l'Ascension très fréquenté à la pointe Saint-Mathieu

Sur le parking de la pointe Saint-Mathieu, difficile de trouver une place. Les voitures viennent de toute la France : Vendée, Calvados, Sarthe, Paris, ou Haute-Loire. Des touristes heureux de prendre une bonne bouffée d'air pur face à la mer d'Iroise. "C'est la première fois que je viens découvrir la Bretagne", dit Mona, une jeune femme de Tours accueillie par une amie. "Je me laisse guider, c'est sympa !"

A l'Hostellerie de la Pointe Saint-Mathieu (57 chambres en 3 et 4 étoiles), le gérant a retrouvé le sourire : "on a fait complet sur nos deux établissements, après six mois quasiment sans avoir travaillé, ça fait super plaisir" reconnaît Tanguy Corre.

On sent cette envie de revivre et de profiter

Parmi les clients, des Parisiens mais aussi des locaux comme Maylis, venue de Brest passer un week-end en amoureux : "C'était parfait, ça fait du bien de pouvoir recommencer à vivre normalement !"

Les restaurants des hôtels pourront rouvrir mercredi

La prochaine étape, mercredi 19 mai, sera la très attendue réouverture des terrasses et des restaurants des hôtels, uniquement pour leurs clients. La table étoilée de l'Hostellerie de la Pointe Saint-Mathieu doit rouvrir samedi 22 mai.

Pour les professionnels du tourisme, l'urgence est surtout au recrutement, explique Tanguy Corre : "Nos effectifs étaient de 44 équivalents temps plein fin décembre, on n'est plus que 34 aujourd'hui. On cherche des renforts à tous les postes : boulanger-pâtissier, réceptionnistes, serveurs, femmes de chambres..." En tout, une vingtaine de collaborateurs.