Le weekend taurin de Nîmes sera impossible à gérer selon le patron de la brasserie des Antonins

C'est le grand jour pour la brasserie des Antonins située en face des arènes de Nîmes. Ce jeudi 10 juin marque la réouverture après 14 mois sans aucune activité en raison de la crise sanitaire pour cette brasserie, l'une des plus importantes de la ville et haut lieu notamment des ferias. Pour l'heure les "Antonins" ne seront ouverts qu'en soirée et seulement en terrasse pour servir tapas et boissons.

Inquiétude en vue du weekend taurin

Pour Christophe Brunetti, le patron des Antonins, la ville n'aurait pas dû organiser de weekend taurin, une sorte de "feria light" car il sera difficile de faire respecter les consignes de sécurité aux clients.

Christophe Brunetti était ce jeudi l'invité du 7h50 de France Bleu Gard Lozère.