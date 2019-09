VIDÉOS - Le Z-Event de Montpellier, marathon en ligne de jeux vidéo le plus généreux de toute l'Histoire

Ils ont récolté plus de 3 millions 500 000 euros : les "gamers" ont joué tout le weekend en ligne pour récolter des dons au profit de l'Institut Pasteur. Le Z-Event 2019 devient le stream vidéoludique caritatif qui a rapporté le plus d'argent de toute l'Histoire.

L'équipe du Z-Event a réussi à lever plus de 3 millions 500 mille euros pour l'Institut Pasteur.

Montpellier, France

Pour leur quatrième édition, ils auront réussi à tripler le montant de l'an dernier : en 2019, le Z-Event aura récolté 3 millions 510 006 euros au profit de l'Institut Pasteur. Des grands noms du jeux vidéo sur internet, regroupés tout le weekend du 20 au 23 septembre à Montpellier auront réussi à fédérer autour d'eux toute une communauté en ligne sur la plateforme de diffusion en ligne Twitch. Un record absolu pour ce genre d'événement caritatif en ligne.

Le streaming ?

Le principe du streaming est assez simple : des joueurs de jeux vidéo diffusent leurs parties en ligne, ici sur le site Twitch. La plateforme permet d’interagir via un chat et surtout, de faire un don à une personne ou une cause. C'est de cette manière que les gamers/steamers ont pu récolter une telle somme pour l'association.

Les années précédentes, l'événement avait permis de récolter de l'argent pour Save The Children, la Croix Rouge et Médecins sans Frontières.

VIDÉO - Le Z-Event, streaming caritatif de jeux vidéo le plus généreux de l'Histoire