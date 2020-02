Le Zénith de Strasbourg veut attirer à nouveau les spectateurs

Le Zénith de Strasbourg, pourtant le plus grand de France avec ses 12 000 places, n'attire plus assez les spectateurs. L'Eurométropole et la direction de la salle vont donc réaliser des aménagements, avec une priorité donnée à l'accès des voitures et des piétons.