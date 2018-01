Saint-Aignan-sur-Cher, France

Si vous avez envie de travailler au zoo de Beauval, c'est le moment ou jamais ! Un nouveau forum de l'emploi, le quatrième, est organisé ce samedi au zoo de St Aignan-sur-Cher (Loir-et-Cher).

Un quatrième hôtel doit ouvrir sur le site et les besoins sont encore importants, notamment avec la forte hausse de fréquentation depuis la naissance du bébé panda. Sur les 400 postes de saisonniers ouverts cette saison, 180 restent encore à pourvoir.

La direction de Beauval annonce la création de 50 CDI à la fin de la saison

Il s'agit d'emplois dans les secteurs de l'hôtellerie, de la restauration, de la cuisine, mais aussi côté zoo, dans la vente, la caisse ou la sécurité. À chaque fois, les postes sont à temps plein en CDD. Mais la direction du zoo de Beauval annonce que 50 postes en CDI seront créés à la fin de la saison.

Pour candidater, il est possible de déposer son CV en ligne, et même de postuler directement via le portail emploi du site internet du zoo. Une trentaine d'employés seront disponibles pour répondre aux questions et présenter leur quotidien. Des entretiens de recrutement seront également réalisés sur place, pendant le forum.

Le forum se tient ce samedi 20 janvier, entre 9h et 13h.

RDV aux Pagodes de Beauval.