Le zoo de Beauval recrute 146 CDD pour l'été

Le zoo de Beauval recrute massivement pour la saison estivale, qui débute bientôt. En tout, 146 CDD sont à pourvoir, principalement au zoo mais aussi dans les hôtels autour du parc. Et certains postes peuvent déboucher sur des CDI en fin de saison.

Et si vous passiez l'été au milieu des éléphants, pandas, rhinocéros ? Le parc zoologique de Beauval, situé à Saint-Aignan-sur-Cher, a besoin de saisonniers pour l'été. En tout, 146 postes sont à pourvoir en CDD :

100 postes au zoo : des vendeurs boutique, des équipiers en restauration... à partir du mois d'avril ;

46 postes dans les hôtels du site : des serveurs, des barmen, des commis de cuisine, des réceptionnistes de nuit... dont certains à pourvoir dès maintenant, puis en mars et en avril.

La campagne de recrutement s'adresse à des profils divers : il s'adresse aussi bien à des étudiants en recherche de job d'été, à des professionnels de l'hôtellerie ou à des personnes sans qualification en recherche d'emploi. Car sur certains postes, le zoo propose des formations en interne. L'an dernier, 60 CDI ont été signés dans la foulée des emplois saisonniers.

Commis de cuisine (H/F), rejoignez la brigade des Hôtels de Beauval*** pour la saison 2017 -> https://t.co/4pN0TbflYL #job #emploi pic.twitter.com/UwzqYaH8ud — ZooParc de Beauval (@zoobeauval) February 13, 2017

Un secteur qui peine à recruter

Pour cette saison 2017, avec l'augmentation de l'activité, le parc a besoin de 100 emplois saisonniers de plus que la saison dernière. Un forum de l'emploi a déjà été organisé, en janvier dernier, mais il n'a permis d'embaucher qu'une quarantaine de personnes sur 80 postes à pourvoir. Car le milieu de l'hôtellerie et de la restauration a traditionnellement du mal à recruter, surtout l'été quand la demande est très forte. Et le ZooParc de Beauval n'est pas la destination la plus prisée :

"Il faut se montrer un peu plus sexy pour faire venir les candidats à Saint-Aignan-sur-Cher. C'est 3 000 habitants et ce n'est ni la mer, ni la montagne... Mais on a un environnement de travail extraordinaire, des prestations et des missions variées... Servir un cocktail et préparer un cocktail devant les girafes, c'est une expérience quand même assez magique et une belle saison à Beauval peut vraiment enrichir un parcours professionnel."

Sophie Delord, directrice des ressources humaines de Beauval

Toutes les offres d'emploi au zoo de Beauval sont à retrouver sur www.emploi.zoobeauval.com.