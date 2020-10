Le zoo des Trois vallées, près de Castres, fermé pour des "manquements sanitaires graves"

La ministre de la Transition écologique vient d'ordonner la fermeture immédiate du Zoo parc des Trois vallées, dans le Tarn. "Des manquements majeurs qui mettent en danger les animaux et le personnel" ont été constaté, selon le ministère.

La ministre de la Transition écologique vient d'ordonner la fermeture immédiate et définitive du zoo des Trois vallées, à Montredon-Labessonnié, dans le Tarn. Un contrôle a été effectué dans l'établissement ce lundi et des "manquements graves" qui mettent en danger "les animaux mais aussi le personnel et les visiteurs" ont été constaté, indique le ministère.

Lors du contrôle, les inspecteurs ont notamment remarqué un tigre dans un état "cadavérique", des fils électriques dans les enclos risquant de blesser les animaux, des plaques de métal dangereuses dans l'enclos des walabies, des loutres dans des bassines au lieu de se trouver dans un bassin naturel et un toit risquant de s'effondrer. Le ministère a donc ordonné la fermeture immédiate et définitive du zoo, à compter de ce vendredi matin et le transfert sous un mois des animaux vers d'autres zoo, "à la charge du propriétaire", précise le ministère.

Le propriétaire, lui, se défend dans un courrier communiqué ce vendredi matin. Sauveur Ferrara se dit "victime d'une campagne de dénigrement concertée, en particulier sur les réseaux sociaux" et dénonce un "acharnement" contre un établissement "qui n'a vocation qu'à faire découvrir le monde du vivant et à faire rayonner le département".