Le ZooParc de Beauval atteint les deux millions de visiteurs en 2022

L'année 2022 a été un très bon cru pour le tourisme en France et ça vaut aussi pour le site le plus visité de la région Centre-Val de Loire ! Le ZooParc de Beauval a atteint pour la première fois de son histoire la barre des deux millions de visiteurs en 2022 comme vous le révèle en exclusivité France Bleu Orléans. Cela représente une hausse de 25% par rapport à 2019, année de référence avant la crise sanitaire.

La naissance il y a plus d'un an des jumelles pandas n'est pas étrangère à ce record de fréquentation. C'est l'attraction numéro 1 de Beauval mais ce n'est pas la seule : plus de 800 espèces peuplent les 44 hectares du site. Selon sa direction, le ZooParc profite également des nouvelles habitudes de voyage des Français depuis la crise du Covid. Des séjours orientés nature, plus courts, moins loin et toute l'année.

Chiffre d'affaires record à 105 millions d'euros

Les hôtels de Beauval en profitent tout particulièrement avec un taux d'occupation (70%) qui n'a jamais été aussi élevé qu'en 2022. Constat similaire pour le chiffre d'affaires global du ZooParc. Il a atteint 105 millions d'euros l'année passée, en hausse de 50% depuis 2019.