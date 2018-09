Saint-Aignan-sur-Cher, France

C'est devenu une tradition à Beauval ! Le ZooParc lance aujourd'hui une grande campagne de recrutement pour la saison prochaine. Il recherche dans le détail 110 CDDs pour ses quatre hôtels et 180 CDDs pour le zoo lui-même.

Une campagne de recrutement devenue classique à Beauval

C'est comme ça chaque année, le zoo a de gros besoins et il doit donc s'y prendre tôt. Il faut du monde pour le parc lui-même bien sûr, mais aussi pour les quatre hôtels sur place. Pour le parc, ce sont ainsi 180 CDDs qui sont recherchés pour des postes de vendeurs, de caissiers ou encore d'agents de sécurité. Pour les hôtels, les besoins s'élèvent à 110 CDDs, Beauval cherche des serveurs, des commis et des réceptionnistes entre autres.

Près de 300 postes de saisonniers à pourvoir donc, dont certains débuteront dès février pour une durée de 8 à 10 mois. Un chiffre stable par rapport à l'an dernier, même si l'année prochaine, la nouvelle attraction du zoo, la télécabine, nécessitera la présence d'une dizaine de saisonniers supplémentaires. Celle-ci créera d'ailleurs de nouveaux métiers, agent d'exploitation, agent de maintenance et conducteur de téléphérique. Certains de ces CDDs pourront être pérénnisés, promet Sophie Delord, la directrice des ressources humaines de Beauval. L'an dernier par exemple, 60 saisonniers se sont vus proposer des CDIs.

Près de 300 postes, 65 métiers, sont donc proposés à partir d'aujourd'hui. Si vous êtes intéressés, vous pouvez postuler dès maintenant via le site internet du zoo emploi.zoobeauval.com, et jusqu'au Grand Forum de l'Emploi qui aura lieu le 15 décembre prochain à l'hôtel Les Hauts de Beauval. A Beauval, on compte au total 540 saisonniers et 310 permanents, soit un total de 850 collaborateurs.