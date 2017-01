Le ZooParc de Beauval recrute 80 saisonniers

Après une saison de tous les records, le ZooParc de Beauval organise ce samedi matin son 3ème forum emploi. 80 contrats de saisonniers cherchent preneur dans l'hôtellerie et la restauration.

Des jobs saisonniers et des opportunités de carrière

Les pandas, l'une des attractions du zoo de Beauval qui a attiré 1,3 millions de visiteurs en 2016 - ZooParc de Beauval

Malgré l'hiver, pas de repos pour le ZooParc de Beauval, à Saint-Aignan dans le Loir-et-Cher! Après une année 2016 de tous les records, le site est à la recherche de 80 saisonniers. Ces postes sont à pourvoir demain matin à partir de 8h30 à l'Hôtel Les Pagodes, l'un des 4 hôtels du zoo. Et ce n'est pas un hasard si ce 3ème forum emploi se déroule dans un center hôtelier puisque ces 80 contrats de saisonniers concernent des postes dans l'hôtellerie et la restauration. "Nous cherchons des métiers de salle, chefs de rang, serveurs, barmen mais aussi des commis de cuisine, des réceptionnistes et des valets et femmes de chambres" indique Sophie Delord, directrice des ressources humaines du ZooParc de Beauval. Et la saison est longue à Beauval puisqu'elle va de février jusqu'aux vacances de la Toussaint. Pour y faire face, 90% de contrats sont donc à temps complet sur plus de 6 mois. Et pour certains des heureux élus, c'est peut-être un début de carrière sur le 1er site touristique de la région Val de Loire. En effet, l'an dernier, 50 saisonniers ont signé un CDI. "C'est une vraie opportunité de carrière pour ceux qui sont motivés" explique la directrice des ressources humaines du site.

Le 3ème forum #Emploi de Beauval, c’est ce samedi à l'hôtel Les Pagodes de Beauval de 8h30 à 13h ! Préinscription -> https://t.co/pNcQinI233 pic.twitter.com/Bw1D5kw9KF — ZooParc de Beauval (@zoobeauval) January 2, 2017

Pour y participer et avoir une chance de décrocher l'un des 80 contrats saisonniers, il est conseillé de s'inscrire sur le site http://emploi.zoobeauval.com/. Les candidats seront accueillis ce samedi matin à partir de 8h30 à l'hôtel les Pagodes de Beauval. Les candidats vont d'abord découvrir les coulisses et l'environnement de travail. Puis place aux entretiens! Le premier se déroulera avec l'équipe des ressources humaines. Et pour les plus chanceux qui auront passé cette pré-sélection, ils rencontreront lors d'un deuxième entretien les responsables de service (chefs de cuisines, responsables des restaurants, chefs de réceptions et gouvernance générale).

L'hôtel Les Pagodes accueillera les prétendants pour les postes de saisonniers, c'est l'un des 3 hôtels de Beauval - ZooParc de Beauval

En 2016, le parc a vécu une année historique avec 1,3 millions de visiteurs. "C'était une saison magique avec une belle augmentation de fréquentation de 30%, c'est une vraie reconnaissance pour toutes nos équipes" se réjouit Sophie Delord. Avec 400 salariés en équivalents temps plein (contre 350 en 2015) dont 231 permanents. "Tout croit" note la directrice des ressources humaines du site. Et pour poursuivre sur sa lancée, un nouvel hôtel sera construit pour 2018 . D'ici là 16 studios vont voir le jour en février pour accueillir les nouveaux saisonniers. 2017 sera aussi l'année de l'ouverture de la Terre des Lions avec pour objectif de décrocher un nouveau record d'affluence.