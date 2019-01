Léa Nature va lancer de nouveaux produits cosmétiques bio à base d'eau thermale de Rochefort

La Rochelle, France

La société Léa Nature basée à Périgny près de La Rochelle vient de signer un partenariat avec Hervé Blanché, le maire de Rochefort. La ville s'engage a fournir de l'eau thermale pour une durée de 30 ans. Après Jonzac, Léa Nature s'apprête donc à commercialiser des produits avec une nouvelle eau thermale, moins sulfurée que celle de Jonzac, mais très minéralisée. La mise en vente de ces produits est prévue au printemps 2020 ... Des produits d'hygiène et de produits de bien être, pas possible d'en savoir plus pour le moment. Avec la concurrence, Léa Nature se garde bien de lever le voile à plus d'un an du lancement de la production.

La cosmétique bio, le secteur est devenu stratégique. Il est très porteur actuellement. En progression de 25% sur 2018 pour Léa Nature, pour Charles Kloboukoff, le président de Léa Nature, "il pèse aujourd'hui 100 millions d'euros, un quart de notre chiffre d'affaire de 400 millions. Il y a plus de débouchés en cosmétique bio que dans un marché alimentaire du bio ... devenu tout doucement saturé."

Les marchés à l'international s'ouvrent les uns après les autres. L'Europe du Nord, l'Espagne, mais plus surprenant aussi ... en Colombie et au Mexique. La cosmétique bio semble avoir de beaux jours devant elle. La société Léa Nature aussi. Elle va d'ailleurs ouvrir une nouvelle usine de production de cosmétiques bio en avril prochain en face de son siège social sur la zone de Périgny.