L'enseigne Leclerc ouvre un nouveau grand magasin de jouets et de puériculture à Trélissac

"Ce sera le plus grand magasin de jouets de Dordogne" explique Fabrice Faure, le président des magasins Leclerc de Périgueux et de Trélissac. A la Feuilleraie, à Trélissac, un nouvel espace de vente de 1.800 m2 ouvre, ce mercredi 22 septembre, pour les jouets et la puériculture (vêtements de bébé, poussettes). En revanche, les couches et l'alimentation pour bébé restent dans le magasin principal. Pour ce nouveau magasin de jouets / puériculture, une dizaine de personnes ont été embauchées.

Jusqu'à présent, le magasin de jouets s'étendait sur 650 m2. Il gagne en surface avec le départ de l'enseigne Tati et va proposer plusieurs gammes ainsi que des jeux de société pour adultes.

Le concept d'un magasin Leclerc alliant jouets et puériculture a été imaginé en Dordogne et il devrait être dupliqué dans d'autres magasins Leclerc ailleurs en France affirme Fabrice Faure. Le président des magasins Leclerc de Périgueux et de Trélissac annonce par ailleurs que les vêtements vendus actuellement dans le magasin principal auront bientôt leur propre boutique dans la zone commerciale, à partir de février 2023.