Leclerc propose 90 contrats en alternance en Nouvelle-Aquitaine

Le groupe Leclerc annonce qu'il propose 1.000 offres en alternance en France. Parmi elles, 90 sont situées en Nouvelle Aquitaine. Elles concernent des métiers très divers. A la fois des métiers dits de bouche : boulanger, boucher, poissonnier, fromager, caviste mais aussi des offres pour être mécanicien, conseiller beauté, commercial ou encore comptable.

Pour postuler, il faut se rendre sur le site suivant : https://www.recrutement.leclerc/comment-postuler/alternance/

25 CDI ou CDD à pourvoir en Dordogne

En Dordogne, il n'y a pas d'offre d'alternance proposé par Leclerc. En revanche, 25 postes sont à pourvoir, soit en CDI soit en CDD. Il s'agit de métier de "merchandiser, de boucher, de poissonnier, de pâtissier, de cariste, de responsable RH, vendeur multimédia et commercial". Ce sont des postes à pourvoir dès à présent sur les sites de Bergerac, Sarlat et Trélissac et pour tous niveaux d'études et d'expériences.