Les magasins Leclerc de Périgueux et Trélissac recrutent. Une quinzaine de postes sont à pourvoir via un "job dating" organisé samedi de 10 h à 17 h dans la galerie marchande de l'hypermarché la Feuilleraie. un stand vous attend et des visites pour découvrir l'envers du décor.

Leclerc recrute via un "job dating", ce samedi, dans la galerie marchande à Trélissac

L'ensemble du groupe Leclerc, qui compte 140 000 salariés, un chiffre d'affaires de près de 41 milliards d'euros, organise une opération de recrutement baptisée "La grande rencontre". Un immense "job dating" dans plus de 470 centres Leclerc et plateformes logistiques régionales. Une quinzaine de postes sont proposés pour les magasins de Périgueux et Trélissac. C'est samedi, dans la galerie marchande du Leclerc de la Feuilleraie à Trélissac, de 10 heures à 17 heures.

Entretiens et visites des coulisses

Invitée de la Nouvelle Eco, dans le 6/9 de ce jeudi sur France Bleu Périgord, la directrice des ressources humaines, Aurélie Coste-Doat, évoque les difficultés de recrutement et de fidélisation des salariés. "Nos métiers ont une mauvaise image" reconnaît-elle, ajoutant que l'entreprise fait des efforts en matière de salaires et d'organisation du temps de travail. "On essaie de faire travailler les hôtesses de caisse sur 5 jours" explique-elle.

La grande distribution propose 150 métiers. Vous pouvez vous présenter avec ou sans C.V. Des visites sont organisées le matin et l'après-midi pour découvrir l'envers du décor.