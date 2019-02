Lège-Cap-Ferret : la promenade du Cap fermée jusqu'à nouvel ordre à cause de l'érosion

Bordeaux, France

Suite aux "mesures d'urgence" demandées jeudi 7 février par le préfet Didier Lallement, la commune de Lège-Cap-Ferret a interdit vendredi l'accès à la promenade le long de la mer pour les piétons, entre le restaurant Chez Hortense et la pointe, côté bassin. La zone concernée couvre 44 hectares en bord de mer.

La promenade est actuellement interdite sur la pointe, côté bassin.

L'urbanisation de la pointe est notamment mise en question, et son évacuation est étudiée, sur le long terme. Une centaine d'habitations et commerces y sont implantés.

"À part quelques personnes qui se promènent sur les digues ou sur des plages où il y a des menaces d'effondrement, il n'y a pas de risque pour les populations à court terme" — François Beyries, sous-préfet d'Arcachon

"Mais compte tenu de l'altimétrie des habitations de la pointe et de ce phénomène parfois brutal du trait de côte, on pourrait arriver à un phénomène de submersion qui pourrait nécessiter de déplacer les personnes et d'abandonner une partie de la pointe", ajoute-t-il.

"Jusqu'à présent, sur le côté bassin de la pointe, nous n'avions aucune étude qui montrait l'imminence d'un danger, donc nous attendons les résultats de celle-ci, qui ne nous a pas encore été remise", explique Philippe de Gonneville, premier adjoint au maire de Lège-Cap-Ferret et son remplaçant intérimaire. Il précise qu'il attend de consulter l'étude pour prendre des mesures supplémentaires.

Des travaux de ré-ensablement de la pointe se sont déroulés en octobre dernier.