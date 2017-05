Léger frémissement côté commerce en centre-ville de Châteauroux

De nouvelles boutiques qui ouvrent en centre-ville de Châteauroux, des panneaux "à louer" qui disparaissent des vitrines, des travaux qui démarrent un peu partout... c'est indéniable, depuis le début de l'année, ça bouge dans les vieux quartiers !

Deux concept-stores, une agence immobilière, des agences d'intérim, des bars, des restaurants... Le centre-ville de Châteauroux change peu à peu de visage.

"Depuis le début de l'année, on a eu huit ouvertures de commerces et quatre reprises, se félicite Benjamin Losantos, manager du commerce à Châteauroux. Et puis si vous regardez bien en centre-ville, on a pas mal de choses qui bougent, des panneaux à louer qui disparaissent, des boutiques en travaux... On a six projets en cours..."

De nouveaux projets en perspective

Parmi les nouveaux arrivants, Marina. Elle a ouvert mi-avril le concept-store "Balthazard", rue Grande. "C'est un très bon pari de s'installer à Châteauroux... Il y a une bonne synergie entre les commerçants installés depuis plusieurs années et ceux qui arrivent, c'est dynamique !". Même analyse pour Vincent, à la tête de l'agence immobilière Stéphane Plaza : "Il y a plein de nouveaux projets, la consommation évolue... Un centre ville plus attrayant, c'est positif pour tout le monde, il n'y a pas photo".

Pour Chantal Montjoint, adjointe en charge du commerce, c'est le résultat de la politique menée par la Ville depuis plusieurs mois : "C'est sûr qu'avec cette aide à l'implantation que nous avons voté au conseil municipal en décembre et qui permet de prendre en charge 400 euros du loyer d'un commerçants sous certaines conditions, il y a des porteurs de projets qui viennent nous voir... Pour l'instant, on aide un commerce, mais on a six ou sept demandes pour la prochaine commission qui se réunit en juin. La taxe sur les friches a aussi joué son rôle. Votée l'année dernière, on voit que des propriétaires ont changé et ont mis aux normes leurs locaux".

Une cinquantaine de boutiques toujours vides

Certes, c'est un bon début, mais une promenade rue de la Poste ou place Napoléon tempère l'enthousiasme : il reste quand même beaucoup des vitrines vides...

"Une cinquantaine, c'est vrai, admet Chantal Montjoint. Mais c'est parce que ce sont des petites surfaces, de 80 à 120 m2. Et on a des demandes pour des choses plus grandes. J'ai vu un porteur de projet qui cherchait 250 m2..."

La chasse aux projets continue donc... Avec pour louvetier en chef, Benjamin Losantos : "Nous visons surtout des commerces que nous n'avons pas en centre-ville. Par exemple, nous voudrions quelque chose autour des jeux pour enfants, ou bien autour des arts de la table...Des discussions sont très avancées avec une grande enseigne nationale qui viendrait s'installer en centre-ville".

Pas davantage de précision pour l'instant... Ne reste qu'à attendre si le frémissement amorcé va devenir ébullition...