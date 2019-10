Léger recul du chômage dans les Pays de la Loire

Le taux de chômage a reculé de 0,2 % au troisième trimestre 2019 et de 1 % sur un an dans les Pays de la Loire. Cette baisse est plus modeste dans la région qu'au niveau national.

Le chômage recule moins vite dans les Pays de la Loire que dans le reste de la France selon les chiffres publiés vendredi par l'Insee. Au troisième trimestre 2019, le nombre de demandeurs d'emplois a baissé de 0,2 dans la région (0,4% en France métropolitaine), sur un an la baisse est de 1 % en région contre 2,4 % au niveau national.

La Mayenne meilleure élève sur un an

Dans le détail, sur le dernier trimestre, le Maine-et-Loire affiche le plus net repli avec -0,6%, à l'inverse le chômage augmente de 0,7 % dans la Sarthe et il stagne en Vendée, 0 % au 3ème trimestre et 0 % sur un an. En Loire-Atlantique, l'évolution est de -0,4 % sur les trois derniers mois et -0,7 % sur un an. Sur les 12 derniers mois, c'est la Mayenne qui s'en sort le mieux avec un repli de 2,6 % du nombreux de demandeurs d'emploi de catégorie A (sans aucune activité).

Il y a dans la région 165 070 personnes sans aucune activité et inscrites sur les listes de Pôle emploi.