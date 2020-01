Légère baisse du chômage en Drôme et en Ardèche au quatrième trimestre 2019

Sur un an, le chômage a davantage baissé en Drôme-Ardèche qu'au niveau régional

Drôme, France

En matière de chômage, la Drôme et l'Ardèche ont de moins bons résultats que la moyenne nationale qui est de moins 1,7% sur le dernier trimestre 2019. Pour la Drôme, la baisse est de 1,5%, soit 430 demandeurs d'emploi en moins dans la catégorie A, celle des chômeurs tenus de rechercher un emploi et sans aucune activité. En Ardèche, la baisse est de 0,5% soit 60 personnes en moins.

1320 demandeurs d'emploi en moins sur un an

Ce qui est plus intéressant, c'est la tendance sur une année. Au niveau national, la baisse est de 3,1% sur un an. En Ardèche, la baisse est de 3,4% sur un an soit 610 personnes en moins pour une catégorie qui réunit encore 17.500 demandeurs d'emploi. Dans la Drôme, la baisse est de 2,4% par rapport au dernier trimestre 2018 soit 710 demandeurs d'emploi en moins dans une catégorie qui compte encore 29.030 personnes.