Légère hausse du chômage en Côte-d'Or et Bourgogne-Franche-Comté

Sur un an, le nombre de demandeurs d'emplois progresse en Côte-d'Or, et cela concerne notamment les plus de 50 ans.

150 chômeurs de plus en un an en Côte-d'Or

Ce n'est pas vraiment une surprise, le bilan de l'année 2020 n'est pas brillant en terme d'emploi, mais pas catastrophique non plus. On compte 22 200 demandeurs d'emplois en Côte-d'Or. C'est 150 chômeurs de plus en un an. C'est ce que détaille Pole Emploi dans un communiqué : "Au quatrième trimestre 2020, en Côte-d'Or, le nombre de demandeurs d’emploi tenus de rechercher un emploi et sans activité (catégorie A) s'établit en moyenne sur le trimestre à 22 200. Ce nombre baisse de 4,9 % sur un trimestre (soit –1 140 personnes) et progresse de 0,7 % sur un an.

Au quatrième trimestre 2020, en Bourgogne-Franche-Comté, le nombre de demandeurs d’emploi tenus de rechercher un emploi et sans activité (catégorie A) s'établit en moyenne sur le trimestre à 123 090. Ce nombre baisse de 5,6 % sur le trimestre (soit –7 340 personnes) et progresse de 1,9 % sur un an, soit aujourd'hui 123.090 demandeurs d'emplois au niveau régional. En France métropolitaine, ce nombre baisse de 2,7 % ce trimestre (+8,1 % sur un an)."

En Côte-d'Or, la progression est plus sensible chez les plus de 50 ans, alors que les chiffres restent stables pour les moins de 25 ans. La tendance est la même au niveau de la région.

