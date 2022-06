Législatives : l'UDAF de Moselle à la rencontre des candidats

L'Union des associations familiales de Moselle invite ce mercredi les candidats aux élections législatives dans le département pour entendre leurs propositions sur les questions de pouvoir d'achat et de protection des familles.

Les familles font face à l'inflation et à la baisse de leur pouvoir d'achat

Le pouvoir d'achat est l'un des thèmes principaux de la campagne des élections législatives des 12 et 19 juin. Une question au cœur des préoccupations de l'Union des associations familiales de Moselle qui a convié les candidats dans le département à une rencontre dans ces locaux d'Ars-Laquenexy ce mercredi. Quatre candidats, parmi les principaux partis politiques en lice ont répondu à cet appel.

Politique familiale forte

"Tous le monde a pu le constater, les prix à la consommation augmentent vraiment" commente Claire De Juvigny, administratrice à l'UDAF 57, "de nombreux couples sont freinés dans la réalisation de leur désir d'enfant parce que les dépenses sont trop importantes et ne sont pas compensées par la politique familiale en vigueur." L'UDAF a donc ses propres attentes, telles que la question de l'universalité des allocations familiales et celles liées à la fiscalité "au sens large : comment aide t-on les familles sans conditions de ressources ?" Claire De Juvigny insiste sur ce point : "il est nécessaire de faire des enfants pour l'équilibre des comptes sociaux dont les contributions sont prélevées sur les rémunérations des actifs."

Equilibre des vies

Autre préoccupation des adhérents de l'UDAF, l'équilibre parfois précaire entre vie professionnelle et vie familiale lorsque les deux personnes d'un même couple exercent une activité professionnelle. "Cela participe à la solidarité nationale, pour autant les places en crèches sont insuffisantes, le congé parental après le congé paternité n'est pas toujours bien utilisé et bien indemnisé et beaucoup de parents renoncent à le prendre."

L'UDAF n'entend pas, par ces entretiens, se positionner pour tel ou tel candidat. "Il s'agit d'informer au mieux les familles" assure Claire De Juvigny, "et de revenir à leur contact une fois élus pour leur dire : vous représentez la nation, vous représentez les familles, tous les sujets que vous allez évoquer à l'Assemblée Nationale les concernent."