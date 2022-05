Législatives : les artisans du bâtiment veulent faire entendre leur voix

Emploi, formation, normes environnementales, mesures fiscales, simplification administrative... Les sujets de préoccupation ne manquent pas pour les artisans du bâtiment en Moselle. La CAPEB, l’organisation professionnelle représentative de l’artisanat du bâtiment qui fédère plus de 7.000 professionnels dans le département, souhaite porter ses sujets à la connaissance des candidats aux élections législatives de juin. Elle les invite donc, "quel que soit leur parti, quelle que soit leur circonscription", à venir débattre le 20 mai prochain au Centre d'affaires CESCOM de Metz.

Crise sur crise

"Le contexte actuel est difficile pour les entreprises du bâtiment" confie Emilien Gangemi, le président de la CAPEB 57, "avec des problématiques de hausse des prix des matériaux, des retards de chantiers qui découlent de la crise économique qui a suivi la crise sanitaire, et de la crise ukrainienne."

Nos attentes sur les 5 prochaines années sont fortes et nous devons les partager avec les futurs parlementaires

Avant les échéances électorales de 2022, la CAPEB a édité un "livre blanc"pour lister ses propositions. Un mot y revient régulièrement, celui de "simplification". "Cela fait des années qu'on prône cette simplification administrative, dans tous les axes de la gestion d'entreprise. On veut des choses claires, simples et logiques" poursuit Emilien Gangemi. Autre point sensible : celui du recrutement. Les entreprises manquent de bras et peinent à trouver des candidats, qu'ils soient jeune à former, ou déjà plus expérimentés. "Aujourd'hui on se pose la question, comment attirer les jeunes et les moins jeunes dans nos beaux métiers du bâtiment, de casser les stéréotypes. Ce sont des métiers porteurs où il existe un ascenseur social. Il faut essayer !"