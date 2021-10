Lego va supprimer les mentions fille ou garçon sur ses jouets, pour lutter contre les préjugés sexistes

Le fabricant danois Lego, numéro un mondial des jouets, a pris la décision de supprimer les mentions "garçon" ou "fille" de ses emballages, à la suite d'une enquête menée auprès de 7 000 parents.

Elle montre qu'une majorité de filles est prête à s'engager dans un large éventail d'activités, même si elles sont, à priori, considérées comme des activités de garçons. En revanche, plus de 70 % des garçons ont peur qu'on se moque d'eux s'ils jouent avec des jouets soi-disant destinés aux filles.

Le rôle central des parents pour encourager les enfants à utiliser tous les jouets

L'enquête a aussi montré que les parents craignent que l'on se moque de leurs fils qui joueraient avec des jouets sensés être réservés aux filles. Et ce parce que les activités masculines sont plus valorisées par la société. Plus de huit parents sur dix pensent ainsi que les scientifiques, les ingénieurs et les athlètes sont plus des hommes que des femmes. On encourage donc les garçons à faire du sport et les filles à faire de la pâtisserie ou de la danse. Un sondage réalisé en Grande Bretagne pour l'ONG Plan international montre que 52 % des filles se sont déjà vu interdire de pratiquer une activité alors qu'elle est permise aux garçons.

Ne pas limiter les aspirations professionnelles des enfants

Lego a donc décidé de proposer des jouets indifféremment aux garçons et aux filles, sans indication de sexe sur l'emballage, pour ne plus limiter leurs horizons. En 1993, le fabricant avait déjà proposé un personnage de femme astronaute et une chirurgienne. Puis en 2014, plusieurs personnages de scientifiques féminins. Mais si la parité s'améliore chez les personnages, le marketing est clairement orienté. Il suffit de faire une recherche "Lego filles" sur internet pour constater que les produits suggérés s'inscrivent dans les stéréotypes du genre féminin, tournant autour de la maison, de la décoration et des vêtements, le tout sur fond de couleurs pastels. La même recherche pour "Lego garçons" renvoie vers des jouets techniques, de mécanique ou de construction par exemple. Qui ne sont jamais proposés quand on cherche un jouet pour une fille.