Legrand vs SNCF : élus locaux et chefs d'entreprises se rassembleront lundi à la gare de Limoges

Nouveau rebondissement dans l'affaire qui oppose Legrand à la SNCF : chefs d'entreprises et élus locaux se rassembleront à la gare de Limoges, lundi 12 décembre, pour lutter contre la réduction des horaires de la ligne Brive-Limoges-Paris. Le président de la CCI, Pierre Massy, appelle même la population à les rejoindre.

ⓘ Publicité

Le patron de Legrand a mis le feu aux poudres ce week-end en écrivant à la SNCF, faisant part de son "exaspération" suite à des suppressions d'horaires de trains entre Limoges et Paris. Le dirigeant du géant électrique mondial laissait même entendre qu'il réfléchirait au déménagement du siège de la société.

"On sait que tout le monde s'impatiente"

Interrogé à ce sujet par France Bleu Limousin, Isabelle Gaillardeau, cheffe de projet SNCF Intercités, assure que la SCNF travaille là-dessus et que le réseau va s'améliorer. "On sait que c'est long, on sait que tout le monde s'impatiente...nous aussi d'ailleurs. Maintenant, on a l'argent et on a de l'ambition pour cette ligne Paris-Limoges" explique Isabelle Gaillardeau.