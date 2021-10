Légumes, viandes, beurres... Pourquoi c'est moins cher en Allemagne ?

Pour économiser les frais alimentaires, de plus en plus d'Alsaciens poussent leur caddie jusqu'en Allemagne. Un bon plan déjà connu depuis longtemps mais qui se vérifie maintenant en chiffre : nos voisins achètent leur alimentation 14% moins cher que les Français, pour un niveau de vie comparable selon l'association "60 millions de consommateurs". France Bleu Alsace est allé vérifier dans les rayons des supermarchés à Kehl.

Le grand écart des prix

Caddie à la main, Elisabeth remplit le coffre de sa voiture devant l'une des enseignes discount de Kehl. Trois grands sacs chargés de denrées alimentaires, de produits d'entretien et de cosmétiques achetés, ici, en Allemagne pour leurs prix cassés par rapport à ceux vendus en France. "La viande, hachée de bœuf, 3 euros 49 les 500 grammes... Achetez voir ça chez nous", rigole la retraitée, venue de Truchtersheim.

Là, j'en ai eu pour 145 euros. Chez nous, j'en aurais eu pour 200 euros

La démonstration se poursuit avec la lessive : "Je la paye trois euros. Cherchez voir chez nous une lessive à trois euros ! Elle coûte au minimum cinq, six, sept euros." Quelques places de parking plus loin, une autre Alsacienne, fait également les comptes après avoir acheté une semaine de course pour six personnes. "Là, j'en ai eu pour 145 euros. Chez nous j'en aurais eu pour 200 euros", calcule la retraitée.

Hypermarché, coût de production et inflation

Alors pourquoi de tels écarts de prix ? L'association de consommateurs délivre trois grandes raisons. D'abord le fait que 60% de nos produits de grande consommation proviennent des hypermarchés. C'est deux fois plus qu'en Allemagne. "On a énormément d'agriculteurs, et les hypermarchés leur disent : si nous n'achetons pas chez vous, vous ne vendrez nul part", analyse Francesco de Palma, chercheur au Bureau d'économie théorique et appliquée (BETA) de Strasbourg.

Ce qui permet aux hypermarchés de tirer les prix vers le bas et ensuite d'augmenter leurs marges auprès des consommateurs. Autre élément d'explication, les coûts de production sont plus importants qu'en Allemagne : "Nous avons des charges relativement plus élevées en France et on a un plus grand nombre d'intermédiaires".

Enfin, l'étude pointe les effets de la loi Egalim sur l'inflation. Votée en novembre 2018, elle impose une marge de 10% sur le seuil de revente à perte. Ce qui a comme conséquence d'augmenter les prix alimentaires.