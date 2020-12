Lendemain de Noël dans le Cotentin : l'heure du service après-vente pour le Père Noël

La semaine qui suit le réveillon du 24 décembre est souvent occupée par les retours des cadeaux défectueux, notamment les jouets. Ce samedi 26 décembre, il y avait du monde dès 9 heures sur le parking du magasin de jouets JouéClub de Tollevast, dans le Cotentin. Elise Lebranchu, une des vendeuses, les accueillent. "Les gens sont tristes et parfois fâchés parce que les cadeaux ne fonctionnent pas le jour J. On fait ce qu'on peut pour échanger si on a les produits en stocks, ça peut se faire directement mas parfois il y a toute une procédure de service après-vente et c'est plus long", confie-t-elle.

En général ce sont les jouets radio-commandés qui ont le plus de souci, car les antennes sont mal mises, et ça ne fonctionne pas - Elise Lebranchu, vendeuse

"Ce matin, on a eu des retours sur des bonhommes d'une base militaires qui n'avaient plus de jambe !", sourit Elise.

Avez-vous vérifié les piles ?

Parfois, il ne s'agit que d'un problème de piles, vite réglé dans ces cas-là. On peut donc repartir avec son jouet sous le bras.

Crise du Covid-19 oblige, cette année, on étale les repas de fêtes et dans les rayons il y a aussi beaucoup de Père Noël retardataires, comme Erica venue chercher les cadeaux pour ce week-end. "Les réveillons se sont organisés de façon plus étalée, alors il reste encore un repas dimanche midi, et je voulais éviter la foule d'avant Noël", explique-t-elle.

Un peu plus loin une grand-mère Noël, qui a 14 petits-enfants confie qu'elle est "déjà venue, mais il en faut encore. Ce n'est jamais fini Noël ! Mais jusqu'ici, tout fonctionne !" Au cas où, n'oubliez pas de garder le ticket de caisse, indispensable en cas de problème.