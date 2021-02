Lentement mais sûrement, la fibre optique connecte le Grand Guéret

Sur le Grand Guéret, 10 300 logements sont éligibles à la fibre optique. Dont 7 7 700 sur la seule ville de Guéret. Dans les communes les plus rurales de la collectivité, on s'impatiente. Certains secteurs n'ont même pas de réception téléphone correcte. Dans d'autres, c'est l'époque qui veut ça. "On a des personnes qui sont en télétravail, constate Marie-Noëlle Limouzin, première adjointe à la mairie de la Brionne. Ils ont besoin d'avoir un débit très important ne serait-ce que pour travailler."

Sauf que quand une armoire est installée, le raccordement de la fibre optique aux habitations n'est pas automatique. "Il peut y avoir 9 logements éligibles dans une rue et un non éligible, parce qu’il y a une difficulté particulière, explique Franck Aupetit, délégué Orange pour la Nouvelle-Aquitaine. C’est délicat à comprendre pour la personne qui n’est pas éligible, mais il va falloir qu’elle patiente un petit peu que la difficulté puisse être levée." Ces impondérables, les techniciens d'Orange et de ses sous-traitants s'y attendent : des tranchées qui s'écroulent, des conduites de câbles bouchées.

Le planning de déploiement de la fibre sur Grand Guéret prenait en compte ces éventualités. Et Franck Aupetit l'affirme : les échéances seront tenues. Au 31 décembre 2022, les 19 communes originelles du Grand Guéret devraient toutes êtes reliées au réseau fibre optique.

Pour les 6 communes qui ont rejoint la collectivité depuis 2016, il faudra attendre encore un peu : Anzême, Jouillat, Mazeirat, Peyrabout, Saint-Eloi et Saint-Yrieix-les-Bois devraient être connectées au très haut débit d'ici 2023.

Vous ne savez pas si votre logement est éligible à la fibre optique ? Vous pouvez le vérifier sur reseaux.orange.fr.