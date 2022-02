Après une récolte catastrophique en 2021, le comité de défense et de gestion de la lentille verte du Puy lance un appel à tous les producteurs. "Si chacun plante un hectare, on peut sauver la filière" plaide le vice-président Antoine Wassner ce mercredi 9 février.

Lentille verte du Puy en danger : "si chacun plante un hectare de plus, on peut sauver la filière"

Le comité de défense et de gestion de la lentille verte du Puy craint une baisse de la production alors que la demande est de plus en plus forte.

Le nombre d'hectares produisant la lentille verte du Puy, cet "or vert" AOP de Haute-Loire, diminue d'année en année s'alarme le comité de défense et de gestion de cette légumineuse. Après un courrier envoyé aux producteurs la semaine dernière, le vice-président du comité, Antoine Wassner, lance un appel : _"si chacun plante un hectare, on peut sauver la filière"_.

Même avec 200 kilos produits à l'hectare, l'agriculteur gagne déjà de l'argent, donc une belle année où ils peuvent avoir une tonne par hectare, c'est quasiment le jackpot."

Car ce n'est pas la demande qui manque : la lentille est source de protéine végétale, une denrée très appréciée dans les alimentations végétariennes ou végan. "Aujourd'hui on pourrait vendre deux à trois fois plus de lentille, mais on n'arrive même pas à suivre la demande" déplore Antoine Wassner, également patron de l'entreprise Sabarot-Wassner, qui conditionne ce produit.

Et le professionnel de plaider : "la lentille verte du Puy est quand même valorisée 5 fois plus qu'une lentille verte normale. Même avec 200 kilos produits à l'hectare, l'agriculteur gagne déjà de l'argent, donc une belle année où il peut avoir une tonne par hectare, c'est quasiment le jackpot."