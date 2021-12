Les amateurs de moules frites et de poissons en tout genre seront ravis d'apprendre la réouverture du restaurant "Léon". Dès ce mercredi 8 décembre, il pourra accueillir 150 personnes en salle. 20 salariés ont été embauchés pour les accueillir.

Léon de Bruxelles devient Léon et rouvre près de Reims

Après un mois et demi de travaux, le nouveau Léon fish brasserie de Reims ouvre ses portes ce mercredi 8 décembre dans la zone commerciale "Parc Millésime" de Thillois. Anciennement "Léon de Bruxelles", l'enseigne a totalement fait peau neuve. "Nous sommes le 6ème restaurant à devenir Léon fish brasserie et en 2025, l'ensemble des 95 restaurants de France auront mué", explique Guillaume Villégas, directeur de l'établissement.

Le changement se voit dès l'entrée avec une décoration totalement modifiée, qui plonge le consommateur dans un univers marin. Le restaurant peut accueillir 150 personnes en salle, mais il y a aussi les deux terrasses, dont une d'environ 70 places.

Léon joue la carte de la mer avec une décoration très marquée © Radio France - Aurélie Jacquand

Le restaurant est en recrutement permanent

Afin d'accueillir et de servir ses clients, le restaurant Léon a embauché une vingtaine de salariés, qui travaillent depuis déjà deux à trois semaines afin de se former aux codes exigés par l'enseigne. "Et nous recrutons toujours, que ce soit en cuisine ou en salle. Nous cherchons des personnes qui ont vraiment l'esprit commerçant", précise Guillaume Villégas.

Le restaurant se trouvant juste à côté du cinéma Gaumont, la direction offre une réduction : moins 5 euros sur l'addition tous les 23 euros d'achat, sur simple présentation du ticket de cinéma.

Guillaume Villégas, directeur de Léon, nous a accordé une interview Copier