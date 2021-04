Léon & Marcel: la formule qui a permis au chef lorrain Nicolas Rivoallan de rebondir malgré la crise sanitaire

C'est une success story 100% lorraine qui fait du bien, alors que les restaurateurs ne savent toujours pas quand ils vont pouvoir rouvrir. Nicolas Rivoallan est traiteur depuis une dizaine d'années à Cosnes-et-Romain, près de Longwy (Meurthe-et-Moselle). Son entreprise, Code Cuisine, qui emploie une trentaine de salariés, a été frappée de plein fouet par la crise sanitaire : il a perdu 65% de son chiffre d'affaire dès le premier confinement, avec les annulations de mariages ou de séminaires. Mais il a trouvé la bonne formule pour se réinventer.

Léon & Marcel, c'est un abonnement de repas frais, livrés chaque semaine à la maison. Lancé en septembre dernier, le service a trouvé sa clientèle : des actifs de 35 à 50 ans qui n'ont pas le temps de cuisiner, des personnes âgées qui se font livrer de bons petits plats... Mais aussi des ultra-sportifs qui ont besoin d'un régime particulier : le basketteur Florent Piétrus, le rugbyman Grégory Alldritt, l'athlète Pascal Martinot Lagarde ou la handballeuse messine Nina Kanto ont déjà été séduits. "On vient de lancer aussi Léon & Marcel Equilibre, pour les personnes qui souhaitent faire attention à leur ligne et rééquilibrer leur alimentation : nous avons deux diététiciennes, dont ma femme, dans l'équipe", explique Nicolas Rivoallan.

Les produits, conditionnés sous atmosphère modifiée, peuvent se conserver jusqu'à sept jours après réception - DR

70% de la clientèle hors région Grand Est

Plus étonnant, la majorité de la clientèle ne se trouve pas en Lorraine : Nicolas Rivoallan livre en Bretagne, à Rouen, Clermont-Ferrand, Montpellier, en région parisienne. "Les repas sont placés sous atmosphère modifiée, sans conservateur ni améliorant. On a une qualité et une fraîcheur incomparables, et des repas qu'on peut conserver chez soi jusqu'à sept jours après la réception de la commande".

Les produits sont bio et 100% locaux : "On s'est aussi lancés dans cette aventure pour nos producteurs locaux de Lorraine et du Grand-Est, qui ont eu aussi été très impactés par cette crise. On ne les a pas abandonnés", assure Nicolas Rivoallan, qui a par ailleurs reçu récemment deux certifications louant son engagement pour le développement durable : "Nous avons notre propre potager d'entreprise, nous recyclons nos déchets, nous avons fait attention aux matériaux utilisés dans nos barquettes, qui sont recyclables".

Hommage aux aînés

Au départ, Nicolas Rivoallan et son épouse voulaient ouvrir un restaurant, aux noms de leurs grands-pères, Léon & Marcel. Le coronavirus en a décidé autrement... Mais le traiteur n'en a pas moins réussi son pari : "Nous avons réussi à conserver nos trente salariés. Bien sûr nous avons encore du chômage technique, mais à mesure que l'activité se développe, nous pouvons faire revenir nos salariés au travail. C'était aussi une partie importante de notre projet". Et si le succès se confirme, Nicolas Rivoallan pourrait doubler ses effectifs d'ici trois ans, et embaucher une trentaine de personnes.