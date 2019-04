Leroy-Merlin : l’arrivée du géant du bricolage bouleverse le marché Albigeois

Albi, France

Alors que les magasins de bricolage rencontrent de grosses difficultés en France, l’enseigne Leroy Merlin va inaugurer un magasin à Albi. Une ouverture prévue le 6 juin et en projet depuis 2013. Ce 137eme Leroy Merlin, c’est la preuve que la marque verte et blanche a un positionnement très fort. Alors que Leroy Merlin ouvre, Castorama annonçait il y a quelques semaines fermer 11 magasins dont 2 Brico-Dépôt. Des fermetures qui impactent 800 emplois en France. Le concurrent clairement de tous les magasins en France c’est le web. Sur le marché du bricolage, internet offre au client une gamme de produits (vis, parquet, peinture ect ) infinis. Alors Leroy-Merlin a décidé de parier sur le conseil et sa relation avec le client. Vous venez dans l’enseigne pour acheter mais aussi pour voir et pour apprendre à poser et à vous servir de ce que vous avez acheté confirme le directeur du magasin d’Albi, Frédéric Delard. "Ça marche parce qu’on se met à la place de nos clients. On est centré sur nos clients et leur demande".

Et pour servir les clients, a recruté 120 collaborateurs. Des recrutements sans CV, basé sur le savoir-être insiste Fréderic Delard le patron du magasin.

"Il y a un magasin de trop"

Une ouverture qui va en tout cas bouleverser la donne du bricolage dans l’albigeois. Les patrons des autres enseignes ne parlent pas officiellement. Mais tous en sont sûrs, ce magasin Leroy-Merlin va leur faire mal. "Il y a un magasin de trop " dit même un directeur. Déjà, le magasin Weldom a du fermer puisque c’est le même groupe que Leroy-Merlin. Les salariés ont été repris par la nouvelle enseigne. Reste Monsieur Bricolage, Bricorama et Bricomarché. Ce dernier devrait se transformer en Bricocash pour faire des low-cost. Pour les autres, les premiers mois après l'ouverture risque vont être décisifs. Les directions s'attendent à faire du moins 30 %. Et encore, ça ne touchera pas que les généralistes. Les magasins spécialisés, de carrelage, de meubles salles de bains vont aussi être touchés. Enfin, ce bouleversement devrait aller bien au-delà de l'albigeois. "Ça tapera aussi à Rodez ou à Gaillac" disent les enseignes de bricolages.

En projet depuis 2013

Ce magasin, on en parle depuis 2013. Le feu vert a été donné fin 2014 par la commission d’équipement commercial. Et puis, il y a eu les recours. La ZAD de la Renaudié, cette ferme, ancienne propriété de l’hôpital, défendue par les riverains et les verts détruite en une nuit, en mars 2018. L'ouverture de ce Leroy-merlin, c'est pour beaucoup d’opposants à la municipalité actuelle, la preuve que la maire d'Albi, Stéphanie Guiraud-Chaumeil n'a pas tenu sa promesse de ville verte. Alors le patron de Leroy-Merlin sait qu’il marche sur des œufs et Fredéric Delard. Il tente d’apaiser les relations avec le voisinage. Il a planté un verger et prévoit de partager les fruits avec les voisins. Les arbres du parking ont aussi été choisis avec l'aide de la LPO.

En France, le marché du bricolage c’est 26 milliards de chiffre d’affaire. Le magasin Leroy-Merlin à Albi s’étend sur plus de 11 hectares ( 7 hectares intérieur et 4 hectares extérieur.)