Leroy Merlin : L'intersyndical obtient des avancées sur l'augmentation salariale

Ce mardi 30 novembre, la direction de Leroy Merlin a reçu les syndicats au siège, à Lezennes, après un mouvement social inédit. Depuis 10 jours, des salariés de l'entreprise bloquent des entrepôts et des magasins. La direction de Leroy Merlin a échangé toute la journée avec l'intersyndical pour se mettre d'accord sur l'augmentation des salaires.

Une augmentation de 65 euros pour les employés et agents de maîtrise

Ce mardi soir, à 22 heures, la réunion était encore en cours. Les syndicats ont obtenu une augmentation de "65 euros" et non plus de "40 euros" pour les employés et agents de maitrise. Pour rappel, il y a trois semaines, l’intersyndicale CFDT-CFTC-CGT-FO avait refusé l’augmentation salariale générale de 2 % que proposait la direction, avec un minimum de 40 euros, inférieure au taux d’inflation de 2,6 % mesuré fin octobre par l’Insee en glissement annuel.

La direction de Leroy Merlin, ce mardi soir, se dit fière de cet accord : "Pour garantir le pouvoir d’achat de nos collaborateurs, comme nous l’avons toujours fait, nous avons proposé une _augmentation supplémentaire de 25 €, effective au 1er janvier,pour l’ensemble de nos salariés, employés et agents de maîtrise_." Une augmentation qui vient s’ajouter d'après la direction de Leroy Merlin à celle de 40 € négociée lors des NAO en octobre dernier :"elle répond à la hausse soudaine de l’inflation constatée ces dernières semaines."

C'est une victoire pour les syndicats qui espéraient une hausse des salaires surtout pour les emplois les plus précaires, comme l'explique Karim Bachiri, de la CGT : "Le mouvement que nous avons mené paie aujourd'hui. Ce que nous n'avions pas obtenu le 9 novembre et bien grâce à la mobilisation aujourd'hui nous obtenons gain de cause. Nous ne sommes pas arrivés aux 80 euros d'augmentation mais c'est déjà une avancée et les discussions sur les politiques de revalorisation restent ouvertes."

La prime Macron est doublée pour les salariés

La négociation entre la direction de Leroy Merlin et l'intersyndical permet également de faire passer la prime Macron de 100 à 200 euros pour les salariés. Pour la direction, grâce à cette augmentation de la prime de l'Etat : "nos collaborateurs bénéficieront d'un salaire majoré de plus de 1000 euros."

Enfin la direction de l'enseigne de bricolage s'engage à mettre en place en mars prochain un observatoire pour recalculer l'augmentation des salaires en fonction de l'inflation.