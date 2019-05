Leroy-Somer : plus de 30 postes à pourvoir sur les sites charentais

Angoulême, France

Le vendredi 17 mai de 15h à 19h au Centre de Formation Leroy-Somer à Angoulême-Champniers, les candidats pourront découvrir les métiers de l’industrie proposés par l’entreprise charentaise. Plus de 30 postes sont à pourvoir, pour des formations en contrat de professionnalisation accessibles à tous.

Leroy-Somer est à la recherche de candidats pour ses métiers d'opérateurs de production

Dans le cadre de son développement, Leroy-Somer est à la recherche de candidats pour ses métiers d'opérateurs de production. Les recrutements sur ces types de postes se font par le biais d’une formation en contrat de professionnalisation (14 mois en alternance rémunérée)

A l’issue de cette formation, les apprentis se verront remettre un Certificat de Qualification Paritaire de la Métallurgie (CQPM), un certificat reconnu nationalement. Pour présenter les offres disponibles et les métiers concernés aux candidats, Leroy-Somer organise donc un après-midi portes ouvertes « Afterwork » ce vendredi 17 mai de 15h à 19h dans son Centre de Formation (39 Rue des Figuiers 16430 Champniers).

Leroy-Somer recrute dans les métiers de la production - Leroy-Somer

Lors de cet événement, des employés Leroy-Somer ayant suivi ce cursus, seront présents pour échanger avec les candidats pour leur faire découvrir les métiers proposés. Pour les sites d'Angoulême Charente, les postes suivants sont proposés, avec une expérience souhaitée en mécanique/électrotechnique :

CQPM Opérateur-régleur machine-outil à commande numérique (Usinage)

CQPM Conducteur-régleur de presse à emboutir/à découper (Découpage)

CQPM Opérateur de fusion (Fonderie fonte)

Des postes sont également à pourvoir pour les sites de Beaucourt (90), Dax (40), Nantes (44), Angoulême (16) et Clermont-Ferrand (63) en :

CQPM Electrobobinier réparateur

Ces formations sont ouvertes à tous, diplômés et non diplômés. Les candidatures de personnes ayant un diplôme supérieur au Baccalauréat dans ces domaines ne seront pas acceptées. Les personnes désireuses de se renseigner ou souhaitant postuler peuvent également obtenir plus d'informations auprès de Pôle Emploi La Couronne, au plus tard le 24 mai.