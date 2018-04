Vive Inquiétude pour les psychologues et administratifs des CIO ,les Centres d'Information et d'Orientation. Les 390 centres en France ,dont les 12 répartis dans le Calvados, la Manche et l'Orne doivent fermer.

Caen, France

Les Psychologues de l'éducation nationale et les administratifs des CIO , les Centres d'Information et d'Orientation sont sous le choc . Ils viennent d'apprendre par leurs syndicats, que les 12 centres répartis sur le territoire normand ( Caen, Herouville saint clair,Vire, Lisieux, Bayeux ,Cherbourg, Saint-lô, Avranches, l'Aigle,Flers, Alençon et so antenne d'Argentan) vont fermer leurs portes.

Le CIO de Caen © Radio France - -carole louis-

Un projet de loi porté par le ministère de l'Education nationale prévoit la fermeture des 390 CIO en France, les centres d'information et d'orientation , et un transfert de cette compétence aux régions. En Normandie , entre 80 et 100 personnes, pour la majorité des psychologues et des administratifs , travaillent dans les 12 centres .Ce service public gratuit permet à tout un chacun, élèves scolarisés, familles, mais aussi élèves en échec scolaires et déscolarisés, jeunes en situation de handicap ou en réorientation, adultes en reconversion, ou migrants nouvellement arrivés en France ,de recevoir de l'information sur écoles, les métiers, et les différentes filières de formation . Ces CIO , expliquent les psychologues mobilisés, sont aussi des lieux où sont organisés des ateliers pour les jeunes, où l'on forment les contractuels et où se retrouvent les professionnels et équipes éducatives pour discuter de cas difficiles ou réfléchir à de nouvelles actions à mettre en place pour les différents publics

Les personnels des CIO mobilisés à Caen. © Radio France - -carole Louis-

"La fin d'un service public gratuit de proximité"

Ce mercredi après midi un peu moins de 100 personnes se sont rassemblées en assemblée générale dans l'une des salles du centre d'information et d'orientation de Caen ,place de la Mare. Les représentants syndicaux dénoncent la fin d'un service public gratuit de proximité .Les psychologues de l'éducation nationale qui ne disposent pour l'heure d'aucun calendrier concernant la fermetures des centres, ont décidé de s'associer à la journée de grève interprofessionnelle du 19 avril prochain et organiseront fin mai ,une journée des CIO pour y accueillir et l'informer, le grand public.