Les 163 magasins de l'enseigne de chaussures San Marina fermeront définitivement samedi soir

C'est l'hécatombe dans le milieu de la mode. Les 163 boutiques de l'enseigne de chaussures San Marina, dont le siège se trouve à Gémenos près de Marseille, fermeront définitivement leurs portes samedi soir, a appris franceinfo ce mercredi. Avant même la décision du tribunal de commerce de Marseille, qui devait prononcer lundi la liquidation judiciaire de l'enseigne, les actionnaires ont décidé de jeter l'éponge, ont annoncé les administrateurs judiciaires.

San Marina, qui emploie 660 salariés en France, était en redressement judiciaire depuis septembre dernier. Sur la dizaine d'offres de reprise déposées, "seules trois offres" avaient "été soutenues" devant le tribunal de commerce de Marseille, "mais elles ne remplissaient pas les conditions de la loi pour être retenues en redressement judiciaire" indiquait déjà la semaine dernière Bernard Bouquet, l'avocat de la société.

L'espoir d'une reprise du groupe, qui a notamment souffert de la crise sanitaire liée au Covid-19, s'est encore éloigné lundi après que ses deux actionnaires ont abandonné leur offre, faute de financements suffisants. Stéphane Collaert, qui avait racheté l'enseigne à Vivarte début 2020, et Laurent Portella, envisageaient de reprendre un peu moins du tiers des 163 magasins que compte San Marina, en cédant leur part majoritaire pour attirer d'autres investisseurs, notamment des fournisseurs de l'enseigne, mais sans y parvenir.

Un secteur sinistré

Depuis les fermetures imposées par la crise sanitaire, l'enseigne n'avait jamais remonté la pente, comme de nombreuses autres marques du secteur de la mode. Ces derniers mois, Camaïeu a ainsi subit une liquidation judiciaire , Go Sport et Kookaï ont été placés en redressement judiciaire et le rachat de l'enseigne Pimkie est actuellement étudié, avec un plan social à la clé.