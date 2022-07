Le Grenadier, le 1er 4x4 imposant d'INEOS, assemblé en Moselle

Pourquoi construire un 4x4 en 2022?

Les passionnés de 4x4 connaissent tous le Defender, un 4x4 anglais dont le groupe Land Rover a annoncé la fin de la production. Plutôt que d'en porter le deuil comme des milliers de passionnés, le millionnaire et patron d'Ineos Jim Ratcliff décide alors de se lancer dans la construction d'un 4x4 similaire. Nous sommes en 2015, le projet porte le nom d'un pub anglais où se trouvait Jim Ratcliff à ce moment-là, le Grenadier est né. 7 ans plus tard les premiers véhicules sortent de la chaîne à Hambach en Moselle.

A l'inverse de Tesla et de ses voitures électriques, le Grenadier est un véhicule tout terrain rustique, à destination des métiers techniques comme les pompiers ou les exploitants agricoles. Avec un moteur thermique 6 cylindres le malus écologiques est estimé à 40 000 euros dans la version Véhicule Personnel, tandis que ce malus ne s'applique pas dans la version Véhicule Utilitaire. Un argument de poids pour Frédérick Kientz, directeur d'une concession Kroely, en charge des ventes du Grenadier dans le Grand Est "ce n'est pas la clientèle des SUV". Les passionnés et les professionnels ont besoin de ce type de véhicule."

Exemplaire du Grenadier le 4x4 d'Inoes © Radio France - Alexandre Mottot

"Il y a un trou dans le marché" dit aussi Dominik Trouvain, responsable Presse INEOS Europe. INEOS Automotive la jeune start up adossée au mastodonte de la pétrochimie INEOS doit s'y engouffrer . "il faut un vrai 4x4 durable" ajoute-t-il d'autant que le Grenadier est réparable partout , les pièces peuvent être commandées et les modes d'emploi disponibles en Open Source. Pour lui ce projet a su tirer parti de technologies déjà existantes pour en faire une habile synthèse.

Comme 15 000 autres passionnés, Raymond a fait une réservation payante du Grenadier. Ce qui l'intéresse c'est la possibilité d'aller partout. Il vit en Grèce une partie de l'année, dans une habitation accessible à ces seuls types de véhicules. Les alertes incendie n'y sont pas rares et lui préfère compter sur ce type de véhicule pour s'enfuir au cas où.

intérieur du Grenadier © Radio France - Alexandre Mottot

Dernier élément opposé par Ineos devant les réticences écologiques exprimées contre son 4x4 comme la fin programmée des véhicules thermiques pour 2035 pour faire face aux enjeux climatiques : Ineos va construire d'autres modèles, un Pick Up certes, mais surtout un autre 4x4 entièrement électrique. Le 1er du genre est dans les tuyaux, tout comme le projet d'un 4X4 à hydrogène. Conçu comme un véhicule technique, de niche, à faible diffusion en terme de volume, la Grenadier trouve aussi sa raison d'être dans le fait d'inaugurer une nouvelle aventure industrielle, avec une série dont l'impact écologique est amené à évoluer.

Poste de pilotage du Grenadier © Radio France - Alexandre Mottot

Une nouvelle aventure industrielle pour le site d'Hambach

En 2025, l'usine va produire quelques 33 000 unités du Grenadier. Hambach est la seule usine du monde à produire les Grenadier. Une fierté pour ce site qu'Ineos a racheté à Mercedes. En pleine métamorphose, ce site servait à la production de voiture Smart électrique. Cette activité va d'ailleurs s'installer en Chine d'ici 2024. En attendant une ligne de production du site d'Hambach, un temps plannifiée par Mercedes pour construire des SUV électriques a fait l'objet d'un investissement massif pour préparer l'arrivée de la production du Grenadier.

"Sans Hambach ce serait pas faisable" assure Dominik Trouvain, la motivation et la qualification des 1300 salariés du site a permis de faciliter la mise à plat des étapes de production. Mais l'écosystème voulu par INEOS concerne l'ensemble de la région. "Cela ne vas pas dans le sens de moins de sous traitants" nous apprend Sashi Vaïdinathan responsable France et Benelux pour Ineos automotive. La conception d'un 4x4 est trop différente de celle des SMART. "Tous les sous traitants ne pouvaient pas fournir le même service. Si certains ne sont plus dans la boucle d'autres ont été ajoutés".

4x4 Grenadier © Radio France - Alexandre Mottot

Enfin le site d'Hambach présente selon Sashi Vaïdinathan les garanties d'une production écologique grâce à un système de recyclage systématique, ou encore des panneaux solaires.

Après 130 prototypes et quelques 2 miliions de kilomètres parcourus au moment des essais, chose rarissime, Ineos installe ses futurs clients dans des prototypes pour des essais. A l'instar des nouveaux acteurs du secteur automobile, INEOS veut bousculer les habitudes... à défaut du marché et à défaut sans doute d'un véhicule révolutionnaire sur les plan écologiques et strictement industriels. Sashi Vaïdinathan persiste, "la volonté du projet c'est de faire des engins performants et durables, les meilleurs de leur catégorie". Difficile de dire si ce 1er véhicule sera le 1er de sa catégorie, mais il est certain que la prise en compte des enjeux écologiques va accompagner la production mosellane et la vente du Grenadier pour tout le reste de sa carrière. Cela commence en octobre prochain.