Les 24 heures du Mans stimulent les réservations dans les gites en Mayenne

Les gérants des gites de France, dans le département de la Mayenne, se frottent les mains, surtout dans l'Est du territoire, et profitent de ce qui va se passer en Sarthe, au Mans où se déroulera ce week-end des 10 et 11 juin la mythique course des 24 heures auto.

Les hébergements sont presque tous complets. Une campagne spécifique à destination des fans de vitesse a été menée et pour avoir une location à un prix abordable et pour les inciter à venir en Mayenne. Et c'est un vrai succès détaille Laetitia Marion, la directrice des gites de France en Mayenne : "on s'est rendu compte que les tarifs avaient explosé en Sarthe et puis on s'est dit qu'on est à moins d'une heure du Mans. Alors, on a voulu montrer que nous pouvions répondre aux séjours pour cet évènement. Nos tarifs sont bien plus abordables que dans la région mancelle".

Ce coup d'accélérateur pour l'hébergement en Mayenne, à l'occasion des 24 heures du Mans, est aussi une bonne nouvelle pour l'économie locale car ce sont aussi les restaurants et les magasins de proximité qui vont eux aussi profiter de la clientèle venue spécialement pour ce grand week-end de festivités.