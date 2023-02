Les 26 salariés d'Edip se mobilisent pour continuer à produire des pièces plastiques à Marcillé-la-Ville

L'entreprise Edip qui produit des pièces plastiques principalement pour de l'électroménager à Marcillé-la-Ville près de Mayenne va fermer. C'est en tout cas la volonté de la direction du groupe Well-in-Plast qui a racheté la société il y a un an. En cause : de mauvais résultats financiers, une raison incompréhensible pour les employés.

Tout est allé très vite raconte Ernest*, chez Edip depuis une trentaine d'années. "Le 27 janvier, on a eu une réunion avec notre PDG qui nous a annoncé qu'on changeait de nom, qu'on prenait le même nom que la société TPI à Lannion. JHuit jours après, ils sont revenus pour nous dire qu'on fermait. C'est une annonce très brusque et on ne comprend pas pourquoi."

Selon les salariés, la direction explique que le site n'est plus viable économiquement, que la seule solution est de fermer. Les résultats des dernières années sont pourtant bons s'étonne Sandra.* "Tout allait bien. On ne pensait pas que ça allait nous tomber comme ça sur le coin du nez. On a des bons retours de notre client, sur la qualité des pièces. On est assez réactif. On n'a jamais eu d'alerte qui pouvait nous amener à croire qu'on allait fermer."

Un reclassement pourrait être possible dans d'autres sites du groupe, à Meslay du Maine ou à Lannion en Bretagne par exemple, pas forcément en CDI. La moyenne d'âge des salariés est de presque 51 ans. *"*Ce n'est pas ce qu'on attendait pour finir, témoigne Marie-Agnès*, proche de la retraite, on avait un poste où on était habitué, où on fonctionnait bien, où on nous disait qu'on avait un savoir, qu'on avait des compétences et puis on nous enlève l'outil de travail. Dans autre chose, il y a toujours du travail mais il faut recommencer à zéro.

"Un repreneur, ce serait le rêve"

Les salariés d'Edip ont mandaté un comptable pour réaliser une expertise financière, avec un espoir, s'appuyer sur les bons résultats de l'entreprise pour trouver un repreneur. "Dans la mesure de nos moyens. on fera tout ce qu'on peut faire pour garder cette entreprise", indique le maire de Marcillé-la-Ville Guy Beaujard, très surpris par l'annonce d'une fermeture.

Il n'a pas encore eu de discussions avec des dirigeants de l'entreprise Well-in-Plast, propriétaire d'Edip, qui n'a pas répondu non plus à nos sollicitations. Ils sont invités par les élus du territoire à venir s'expliquer le 2 mars.

*Les prénoms ont été modifiés.