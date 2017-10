Union européenne : vers un accord sur les travailleurs détachés ?

Les vingt-huit ministres du travail sont en réunion à Luxembourg ce lundi pour évoquer la question des travailleurs détachés. Sur la table, la révision de la directive proposée par la Commission européenne pour l'encadrement des travailleurs détachés. Un dossier qui divise l'Union européenne.

La directive encadrant le travail détaché au sein de l'Union européenne date de 1996. On parle de travailleur «détaché» lorsqu'un salarié est envoyé par son employeur dans un autre État membre en vue d’y fournir un service à titre temporaire. En 2016, la Commission européenne a révisé les règles sur le détachement de travailleurs au sein de l'UE pour les mettre au goût du jour. Cette proposition doit encore être adoptée par les États membres et le Parlement européen.

Avec un nombre de travailleurs détachés qui ne cesse d'augmenter et des problèmes de "dumping social" ou de fraudes, une nouvelle directive est très attendue par la France. Le nombre de travailleurs détachés a augmenté de 45% entre 2010 et 2014 d'après un rapport du Sénat.

Les travailleurs détachés en 2015 © Visactu - Source : Commission européenne

"A travail égal, un salaire égal, sur un même lieu de travail". Voici le credo de Marianne Thyssen, la Commissaire européenne aux Affaires Sociales. Sur le papier, cela semble normal mais en réalité, si l'on s'en tient à la directive initiale de 1996, un travailleur détaché doit uniquement toucher le salaire minimum du pays d'accueil. Avec ce principe, la concurrence déloyale s'est installée au sein de l'Union européenne depuis l'arrivée des pays de l'Est en 2004, leur niveaux de vie et leur salaires plus bas. L''objectif de la Commission européenne est simple : faire qu'un travailleur tchèque détaché en France retrouve sur sa fiche de paie, les mêmes lignes de rémunération que son collègue français. Ainsi le travailleur détaché percevra les mêmes dédommagements pour les transports, un treizième mois ou encore des primes.

Les européens restent divisés sur la question

Chacun regarde ses intérêts. La France veut incorporer le transport routier dans la directive. Emmanuel Macron refuse le "dumping social" crée par des chauffeurs routiers qui ne sont pas payés comme les français quand ils traversent un autre pays pour un transport international. Sur ce point, le président français est suivi par l'Allemagne, l'Autriche, la Belgique, les Pays-Bas, l'Italie et le Luxembourg. Mais un gros convoi d'Etats membres s'opposent à lui sur le sujet. La Hongrie, la République Tchèque, Slovaquie, Grèce, Pologne et l'Espagne, l'Irlande ou Malte. Ils espèrent jusqu'à dix jours de cabotage par mois. Le cabotage consiste à quitter un pays avec camion et charger puis décharger plusieurs fois dans un autre pays. Le cabotage, ennemi des routiers français qui s'estiment lésés par ce système.

