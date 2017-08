Un restaurant Les 3 Brasseurs en zone Nord du Mans avant la fin de l'année

La chaîne de restauration Les 3 Brasseurs doit s’installer à Saint-Saturnin à la fin de l’année.Trente postes de cuisiniers et serveurs sont à pourvoir, en CDI.

La chaîne "Les 3 Brasseurs" s’apprête à s’installer au Nord du Mans, à Saint-Saturnin, non loin du cinéma CGR. « L’ouverture est prévue pour décembre ou janvier prochain », confie l’entreprise. Il est donc temps de lancer les embauches. Trente postes de cuisiniers et de serveurs sont à pourvoir en CDI. Les candidatures doivent être déposées sur le site internet de Pôle Emploi avant le 10 septembre (références 057SVHL et 057SVRT).

La chaîne "Les 3 Brasseurs" compte aujourd’hui 34 restaurants en France et six dans les Dom-Tom. Le restaurant de spécialités alsaciennes et flamandes propose tartes flambées et bières artisanales. « Nous sommes en plein développement, on en ouvre quatre à sept par an », se félicite le siège..