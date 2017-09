Les 3 idées reçues sur la mobilisation des jeunes dijonnais contre la loi travail

Les jeunes ont été nombreux à rejoindre le cortège des opposants à la réforme de la loi travail ce mardi 12 septembre à Dijon. Est-ce un véritable enjeu pour leur avenir ou était-ce une manière opportune de sécher les cours ? Voici trois idées reçues soumises au président de l'UNEF en Bourgogne.

Entre 1500 à 2000 manifestants ont défilé ce mardi 12 septembre dans les rues de Dijon à l'occasion de la journée d'action contre les ordonnances de la loi travail. Une journée à l'initiative de la CGT et de ses alliées, la FSU, Sud Solidaires et l'UNEF. De nombreux jeunes sont venus grossir les rangs du cortège, entre inquiétude pour l'avenir et colère contre ces réformes qui ne vont pas arranger leur arrivée prochaine dans le monde du travail. Le syndicat UNEF estime que cette réforme va accroître la flexibilité mais sûrement pas améliorer la sécurité dans le monde de l'emploi.

Victorien di Fraja, le président du syndicat l'UNEF en Bourgogne © Radio France - Stephanie Perenon

Des jeunes souvent maltraités par leurs aînés, surtout quand ils se mobilisent car les idées reçues sont nombreuses sur leur participation aux mouvements sociaux. France Bleu Bourgogne en a soumis trois au président de l'UNEF en Bourgogne.

- Les étudiants sont fâchés avec le travail ?

"Je ne pense pas parce que, comme on a pu le voir l'année dernière et encore cette année pour avoir des cours, si on était fâché avec le travail, on serait content de ne pas avoir de cours. C'est surtout qu'on ne nous donne pas les moyens d'avoir un travail. Quand on doit travailler vingt heures en CDD à Mac Do et que derrière on doit avoir une formation et qu'en plus la formation est sabrée, c'est compliqué d'avoir un boulot plus tard. Donc on n'est pas du tout fâché. On veut avoir un travail!"

- Les étudiants ne savent pas pourquoi ils manifestent ?

"J'espère que si parce qu'on est là les syndicats justement pour expliquer, tout comme le font les syndicats pros aux travailleurs. C'est ce qu'on fait à l'UNEF avec les étudiants donc évidemment ils savent pourquoi ils manifestent, d'autant plus qu'avec tous les réseaux sociaux et les médias, tout le monde est au courant. C'est une idée reçue !"

- Quand les étudiants sont dans la rue, il y a forcément de la casse !

"Je ne pense pas. On dit casse = étudiants mais quand on voit la sociologie des casseurs, il n'y a pas que des étudiants. Il n'y a d'ailleurs pas que des étudiants dans les manifs. Il y a des travailleurs et des travailleuses donc c'est un peu facile de rejeter la faute sur nous. Lorsqu'il y a quelque chose d'aussi gros et destructeur que le quinquennat de Monsieur Macron, l'union va arriver et les syndicats sont déjà là, qu'ils soient étudiants ou pros!"