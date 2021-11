Les 300 candélabres de la rocade nord-ouest de Besançon commencent à être démontés

Yves Guyen, maire d'Ecole-Valentin et vice-président à la métropole de Besançon, en charge de la voirie et des infrastructures (à g.) et Florent, responsable chez Citeos, l'une des deux entreprises qui mène les travaux.

La métropole de Besançon a engagé depuis mardi 2 novembre le démontage des candélabres inutilisés depuis avril 2018 sur la rocade nord-ouest entre les secteurs Amitié et Ecole-Valentin. Il en existe environ 300.

Un chantier mené par deux entreprises locales, Citeos d'Ecole-Valentin qui opère les deux-tiers des travaux, ainsi que Spie, basée à Foucherans. Le démontage d'un candélabre prend environ une vingtaine de minutes. Les travaux devraient donc être terminés fin novembre.

La métropole de Besançon avait décidé il y a plus de trois ans d'éteindre ces candélabres pour réaliser des économies. Sur ce secteur, la facture d'électricité grimpait à 90 000 euros par an. Depuis avril 2018, elle est descendue à 20 000 euros, une économie de 70 000 euros par an pour le Grand Besançon Métropole. Qui a presque compensé le coût des travaux (85 000 euros) avec un an d'économies.

L'absence d'éclairage la nuit sur cette rocade diminue la pollution lumineuse autour. Et le nombre d'accidents n'a pas augmenté. Au contraire. Entre 2015 et 2018, à l'époque où ces candélabres étaient en état de fonctionner, cinq accidents avaient eu lieu sur ces secteurs. Depuis avril 2018, pas un accident n'est survenu.