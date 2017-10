Les 300 salariés de LIDL en Indre-et-Loire attendent des mesures après le Cash-Investigation

En Indre-et-Loire, on compte 17 magasins et un entrepôt LIDL, pour environ 300 salariés.Des salariés choqués après le reportage de Cash Investigation sur les conditions de travail. Une réunion de crise a lieu aujourd'hui à la direction du groupe-France à Strasbourg.

Réunion de crise aujourd'hui au siège de LIDL à Strasbourg. La direction convoque un comité d'entreprise extraordinaire, trois semaines après la diffusion du reportage Cash Investigation, qui dénonçait les conditions de travail des salariés des magasins discount. Pression managériale, charge de travail trop lourde, tâches dangereuses pour la santé. Des constats dressés par les syndicats depuis des années. En Indre-et-Loire, on compte 17 magasins et un entrepôt, pour environ 300 salariés.

Lahouari Tami sera présent à Strasbourg pour faire entendre leur voix. Il est délégué syndical UNSA à Tours. Mais il n'attend pas grand chose de cette réunion. Il s'étonne même de l'ordre du jour de ce CE.

Pour Lahouari Tami, cet intitulé montre que l'entreprise n'a pas saisi l'ampleur du problème. Il aurait fallu que la direction s'explique sur ce qui a été montré. Il faudrait qu'elle cesse d'être dans le déni. Mais c'est un déni conscient parce qu'il n'y a pas de remise en cause du modèle Lidl. Il faut des mesures de la part de la direction, rajoute Lahouri Tami. Il faut qu'elle mette en place des conditions de travail décentes.

On a des femmes le matin qui arrivent à 6h30 et qui doivent faire 6 palettes de fruits et légumes. Elle ont des cartons de 18 kilos à porter en hauteur. On a aussi des managers sous pression qui font redescendre la pression sur leurs équipes